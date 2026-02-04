【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のドーピング検査を管轄する国際検査機関（ITA）は3日、半年間の大会前プログラムで五輪の候補選手の92％が少なくとも1回は検査を受けたと発表した。合計7100件以上の検査を実施したという。