記者会見するアルペン女子米国代表のリンゼイ・ボン＝3日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ（イタリア）共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のアルペン女子米国代表のスターで、41歳のリンゼイ・ボンが3日、負傷した左膝について前十字靱帯断裂などと診断されたと明らかにしつつ、出場に意欲を示した。コルティナダンペッツォで記者会見した。2010年バンクーバー五輪の滑降金メダリスト。1月3