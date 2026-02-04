日本バスケットボール協会が会見日本バスケットボール協会（JBA）は3日、男子代表ヘッドコーチ（HC）を務めたトム・ホーバス氏との契約終了に関する緊急記者会見を開催した。島田慎二会長と伊藤拓摩強化委員長が登壇。後任には、Bリーグ琉球の桶谷大HCが就任することも発表した。常に「世界基準」を前提として育成・強化に臨むとしたJBAの新しい方針には、レイカーズ・八村塁の考えと符合するところがあった。日本バスケ界に激