英プレミアリーグ海外サッカー、英1部プレミアリーグの試合でゴール後に起きた珍事が話題を呼んでいる。珍事が起きたのは、現地1月25日に行われたアーセナル対マンチェスター・ユナイテッド（マンU）の伝統の一戦。前半29分の失点直後、マンUのGKセンヌ・ラメンスはボールを拾うと、センターサークルに向かってボールを蹴りだした。緩やかに転がるボールは絶妙な転がり具合を見せて、ピッチど真ん中のセンターマーク付近でピタ