織田裕二が主演を務める2月15日放送・配信開始の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）より、エモーショナルかつ壮大な群像劇に心震わされるファイナル予告（感動編）が解禁された。さらに、新連載企画「木村達成、北方謙三『水滸伝』を読む」も発表された。【動画】エモーショナルで壮大な群像劇に心震える！『北方謙三 水滸伝』ファイナル予告北方謙三の大河小説『水滸伝』を実写化する本作は、腐敗した世にあらがう“は