ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが初共演した映画『Song Sung Blue』（原題）が、邦題を『ソング・サング・ブルー』として4月17日より全国公開されることが決まった。併せて、日本版予告編、ポスタービジュアル、場面写真が解禁。ヒューとケイトから日本のファンへのメッセージも到着した。【動画】『ソング・サング・ブルー』の魂が震える予告編ある夫婦ミュージシャンの感動の実話を描く本作。監督・脚本は『ハッス