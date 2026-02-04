「箱根駅伝」を題材とした池井戸潤原作ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（2026年10月放送予定／日本テレビ系）が、1月27日から4日連続で旬の若手イケメン俳優を起用した学生キャストを発表。「仮面ライダー」シリーズや「スーパー戦隊」シリーズ出身の俳優が多いこともあり、SNSでは「けっこう特撮出身者が多いんだね」「特撮出身俳優ばかりでこれは実質ニチアサ」などとも話題になっていた。池井戸原作ドラマで特撮俳優というと『陸