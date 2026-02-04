岐阜県各務原市で洗濯機の中に赤ちゃんの遺体を遺棄したとしてベトナム人の女が逮捕された事件で、岐阜地検は罪名を殺人に切り替えて起訴しました。 殺人の罪で起訴されたのは、ベトナム国籍のグェン・ティ・キン・ガン被告（35）です。 起訴状によりますとガン容疑者は先月7日、各務原市の自宅で生まれたばかりの女の子をポリ袋に入れて呼吸困難にしたうえで、上に衣類をかぶせて放置し、女の子を低酸素症で死亡させ