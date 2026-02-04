Uruが、2月9日に配信リリースとなる新曲 「今日という日を」 のMVを同日20時に公開することを発表した。「今日という日を」は、木村拓哉主演映画『教場 Requiem』の主題歌として書き下ろされ、節目に立つ人の心情に静かに寄り添い、前へ進む背中を押す一曲だという。MVは、谷本将典監督が担当。主演には俳優・大西利空を迎え、学生生活の中で直面する挫折や葛藤、そして卒業という人生の転機を通して前に進んでいく姿を描いた映像