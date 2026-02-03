ダイハツ工業株式会社は、軽商用車「ハイゼット カーゴ」「アトレー」をベースとした、同社初の量産バッテリーEVとなる「e-ハイゼット カーゴ」、「e-アトレー」を2026年2月2日から全国一斉に発売した。 両モデルは、新開発のBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」を搭載し、室内空間や積載性を維持したまま、一充電走行距離257kmを実現した点が特長である。物流のラストワンマイル需要を見据え、