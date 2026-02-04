関税の再引き上げを阻止するための金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官の急派など、韓国政府による対米説得工作が成果を上げられなかったのは、多数与党である「共に民主党」による「韓米戦略的投資管理のための特別法（対米投資特別法）」の処理遅延の理由に対し、米側が疑念を抱いているためであることが明らかになった。国会の構造上、単独処理も可能なのになぜ手をこまねいているのかという点が不満の核心だということ