俳優の鈴木亮平が主演するTBS系日曜劇場「リブート」の第3話が、1日に放送され、世帯平均視聴率は10.3％(関東地区、ビデオリサーチ調べ)を記録。また、初回放送が民放公式テレビ配信サービス「TVer」において、配信開始後8日間で486万再生を突破（計測期間：2026年1月18日～1月25日、TVer DATA MARKETING調べ）し、TVerでこれまで配信された全ドラマの第1話の再生数の歴代最高記録を更新した。 同ドラマ