今年もアレの季節がやってきた。そう、花粉だ。最新治療法は種々あれど、手っ取り早いのは、自宅に花粉を持ちこまず、室内の花粉を減らすこと。花粉症仲間の皆様、この最強マニュアルで、今年こそ花粉に克ちましょう！【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆ ◆ ◆今年の飛散量は全国平均で平年比130％読者の中にも、年明け早々、鼻づまりやくしゃみ、目のかゆみなどの症状が出始めた人がいるのではないだろうか。じつは今年は