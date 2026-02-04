モデルでタレントのアンミカ（53）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今年も南南東に向かって、夫と恵方巻きを頂きました」と書き出したアンミカ。夫のセオドール・ミラー氏との2ショットをアップした。「長いこと黙ってるのが大変な関西人なので、恵方巻きを小さくして、ダッシュで頂きました笑」と報告。「夫婦でおなじ持ち方してるの笑えます」と添えた。ファンからは「可愛いすぎます