近年は政治の世界でも、「見た目」が勝負を分けることがずいぶんと意識されるようになった。色や服装、身振りや表情などの「非言語メッセージ」は時に主張や政策の内容以上に有権者の印象を左右する力を持っている。【写真】不評だった高市早苗氏の以前のメイク。襟元も特徴的で「関西受け」に特化していた？そして今回の衆議院選挙へ向けて最も戦略的に服装を選んでいるように見えるのが高市早苗総理だ。筆者が高市早苗を注