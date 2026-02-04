ニューギニア航空は、エアバスA220-300型機のデモ飛行を実施するため、羽田空港に飛来する。シンガポールエアショー後、2月9日にシンガポールを出発し、東京/羽田に同日午前8時35分に到着する。デモ飛行は翌10日午前11時55分に出発し、午後0時55分に到着する。11日午前8時25分にポートモレスビーへ出発する。機材はパプアニューギニア独立50周年特別塗装機を使用する見通し。