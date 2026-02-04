去年１１月、大阪市阿倍野区の住宅で現金およそ２０００万円が入ったバッグなどが盗まれた空き巣事件で、別の空き巣事件で逮捕・起訴されていた４９歳の男が関与していた疑いが強まったとして、きょう＝４日にも再逮捕する方針であることが捜査関係者への取材で分かりました。去年１１月１１日午後、大阪市阿倍野区美章園の住宅で「お金が無くなった」と住人の女性から１１０番通報がありました。警察によりますと、住人の女性が帰