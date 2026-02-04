春を告げる梅の花がほころび始めた。奈良時代ごろまでは、花といえば梅をさしたという。古来、天皇家と梅の花はゆかりが深い。美智子さまは、大切な催しの際には梅の花の着物をお召しになり、昭和天皇の食卓に梅をつかった料理がのぼることもあった。今回は、昭和天皇が愛した梅の料理の物語である。梅の花を愛し、着物に仕立てられた美智子さま春空つばらかに咲きそめし梅仰ぎつつ優しき春の空に真むかふ美智子さまは、梅の花をた