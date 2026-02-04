あなたはわかりますか？突然ですが、“cut down on” ってどういう意味か分かりますか？cut は「切る」、down は「下に」、on は「〜の上に」。直訳するとなんだか物騒で、「何を切り倒すの？」みたいになりますよね。でも実はこの熟語、日常でもビジネスでも頻出するのはもっと現実的で、超使える意味なんです。気になる正解は……正解は・・・「（量を）減らす／控える」でした！“Cut down on” は、食べ物・出費・時間・無駄な