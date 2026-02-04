1月、米国のトランプ大統領が欧州への関税発動を土壇場で見送りました。代わりにNATO（北大西洋条約機構）の枠組みでグリーンランド（デンマーク領）の扱いに合意したと発表し、金融市場にも安堵のムードが漂っています。いったいなぜ関税という「武器を撃つ」道ではなく、NATOの枠組みで「握る」戦術に転じたのでしょうか？この記事では、米国の多層的な思惑、欧州・デンマーク・グリーンランドなど関係各国の立場、そしてこの決