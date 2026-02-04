■日経平均は最高値を更新日本株の上昇が止まらない。日経平均株価は2024年2月にバブル崩壊後の高値を更新した後、1年以上レンジ相場が続いた（図表1）。しかし、2025年4月にトランプ政権による相互関税導入ショックで安値を付けた後は、再び上昇基調に転じ、同年10月には5万円を突破。2026年に入っても上昇基調に歯止めはかからず、5万円台半ばまで上昇している（2/3終値：5万4720円）。昨年4月の安値から直近高値までの上昇率は7