METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。血液を全身に送り出すポンプの役割を果たしている心臓。そして全身に血液や酸素を運ぶ通り道である血管。その両方の機能を正常に保つためには、《運動＋サウナ入浴》の組み合わせが有効