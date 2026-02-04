中国に対して国防上の機密を漏らした疑い今年に入ってから台湾で、大手メディアの記者や野党の立法委員（国会議員）による「スパイ容疑」事案が相次いで発覚した。まず1月16日、海軍兵士による中国への軍事機密漏洩を捜査していた高雄市の橋頭地検が、大手テレビ局「中天」の林宸佑記者兼キャスターもスパイ行為に関わっていたとして自宅を捜索、橋頭地裁は翌日、国家安全法や汚職処罰条例違反を理由に林氏の勾留と接見禁止を認め