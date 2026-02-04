二の次にされる「パウエル」の責任トランプ関税の影響で米経済が不況に陥るという主要メディアの物語がアメリカで力を失いつつある。それは、次期FRB議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事が指名され、レームダックとなったパウエル議長の金融政策運営にも微妙な影を落とすことになるだろう。筆者は前回『アメリカの主要メディアが拡散した「この世の終わり説」が敗北…！「トランプ関税批判」がここに来て様変わりした本当のワケ 』