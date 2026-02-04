ずっと好きだった人に思いを打ち明けるのは、とても勇気がいるもの。それだけに、つい力が入り過ぎてしまって、男性を及び腰にさせてしまうことがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「好意はうれしいけど重い…男性に逃げられる告白のセリフ」をご紹介します。【１】「結婚を前提に付き合ってください」といきなりゴールを設定する「いくら好みのタイプでも、話が早すぎるでしょ」（