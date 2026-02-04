過去20年間でアメリカの新聞発行部数は推定8000万部減少し、2005年比で70%減少。地方の新聞業界は雇用の4分の3以上を失った。アメリカのローカルメディアをめぐる危機は、日本にも通じるものがある。アメリカの深刻なニュース砂漠アメリカの8000のローカルメディアの現在をまとめた報告書「The State of Local NewsThe 2025 Report」によれば、過去20年間で全米の地方新聞のほぼ40%にあたる約3500紙が消失、過去1年間だけで130以