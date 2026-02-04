チョコをもらうのは嬉しいものですが、ちょっと困ってしまうのは、興味のない女性からチョコをもらったときのリアクション。まず、それが本命か義理かで少し変わってきますが、どう受け取るのがスマートなのでしょうか。バレンタインのチョコを受け取るときに注意したい点をまとめてみました。【１】もらったチョコを他の人に渡さないもらったチョコを、他の男性、もしくは女性に渡したりするのは、我慢しましょう。渡した人が知っ