さすが「ガンダム研究部」のある学校「2月の勝者」になるには、アニメの知識も必要ーー？今月に入り、首都圏の私立中学入試が本格化した。過熱する中学受験戦争にあって、各校は他校と差別化を図るようなユニークな問題を出題している。「ガンダム」が入試問題にーー。今年SNSで話題になったのが、東京都品川区にある攻玉社中学校（第一回）の社会の入試問題だ。時事ニュースに絡めて、『銀河鉄道999』『新世紀エヴァンゲリオン』