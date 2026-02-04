ダイヤモンドバックスがカブスからフリーエージェント（ＦＡ）になっていた通算３３５本塁打のカルロス・サンタナ内野手（３９）と合意、と複数の米メディアが３日（日本時間４日）、伝えた。アリゾナ・スポーツ９８・７ＦＭのＪ・ガンバドーロ記者のＸによると年俸は２００万ドル（約３億１０００万円）と見られている。４月に４０歳を迎えるサンタナは昨季、ガーディアンズとカブスで合計１２４試合に出場し打率２割１分９厘