学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「HK」はなんの略語？「HK」はなんの略か知っていますか？ヒントは、2000年代に女子中高生の間で流行した言葉ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「話、変わるけど」を略した言葉でした！HKとは、「話、変わるけ