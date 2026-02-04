1月25日、六代目山口組の司忍組長が84歳の誕生日を迎え、愛知県にある傘下組織の敷地内で誕生日会が催された。警察やメディアが注視する、日本最大の暴力団のトップの誕生日会。何が行われているのか──。【前後編の前編】【写真】84歳誕生日会で”ほろ酔い笑顔”の司組長「まるで映画の世界」竹内若頭筆頭に最高幹部が整列してお出迎え近年の司組長の誕生日会について実話誌記者が語る。「例年、司組長の誕生日祝いで宴会が