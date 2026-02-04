10年から15年は自覚症状なく放置人口減少がすすむ日本で、糖尿病の患者数は年々増加しており、2024年には1080万人がいると推計されている。まさに国民病の代表格となっている。肥満による欧米タイプとは違い、高齢者の割合が高くなっていることが理由のひとつだろう。だが実情はそれだけではなさそうだ。というのも、30代、40代の若い世代でも1000万人ほどの「予備軍」がおり、まったく自覚症状のないまま、発症までの10年から15年