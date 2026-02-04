ダイハツ初のEVは商用車で登場2月2日、ダイハツ工業（以下、ダイハツ）は軽商用車の『ハイゼット・カーゴ』と『アトレー』をベースにしたダイハツ初の量産バッテリー電気自動車（BEV）、『e-ハイゼット・カーゴ』と『e-アトレー』を発売した。【画像】ダイハツ初のEVは軽商用車！『e-ハイゼット・カーゴ』&『e-アトレー』発売開始全119枚そう、ダイハツ初のEVは、商用車として登場したのである。そこで、本稿では軽商用EVに