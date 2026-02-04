「なかなかうまくならない」「練習やラウンドもモチベーションが上がらない」。 そんなゴルファーたちにステキな笑顔でゴルフが楽しくなる上達法を教えてくれるのが”ときめきワンポイントレッスン”。 今月は、荻野晴海さんの登場です。 〝立ち方〞と〝砂の飛ばし方〞がポイント！「アゴ近」バンカーからのカンタン脱出法 左足上がりの傾斜に沿って立つと、自然