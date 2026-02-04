オンラインで取材に応じるスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗＝3日（共同）【リビーニョ（イタリア）共同】スノーボード男子ハーフパイプ（HP）でミラノ・コルティナ冬季五輪日本代表3人が3日、合宿先のスイスからオンラインで記者会見し、3大会連続代表の戸塚優斗（ヨネックス）は「ここまで2大会は思うような滑りができていない。一つ一つの技の完成度がすごく上がって、今大会はいい状態で迎えられる。緊張よりも楽しみ