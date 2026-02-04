中央の□には、ある1つの漢字が入ります。共通する漢字をあなたは見つけられますか？かなり難しいので、リラックスして考えてみてくださいね。Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「個」♡「個性」「個展」「各個」「別個」でした！※答えは複数ある場合があります。「各個」は、いくつかある中のひとつひとつを指す言葉です。普段の生活ではあ