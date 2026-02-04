“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（60）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの日比野玲（64）と28回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦で楽しんだ“プチ旅行”の様子を公開した。【写真】「絵になるご夫妻」“プチ旅行”での自然体な夫婦ショットを披露した前田典子＆日比野玲前田は「1月31日は28回目の結婚記念日」と書き出し、「記念日プチ旅行へ」と旅行中の写真や動画を多数投稿。