熊本県菊池市で、住宅と犬舎が全焼し、プードルやハスキーなど約100匹の犬が命を落とす火災が発生した。【動画】焼け跡を訪れた保護団体、現場の状況を見る報道などによると、昨年（2025年）11月20日午後2時20分ごろ、「建物が燃えている」と通報があり、消防が出動。火は山林にも燃え移り、防災ヘリも要請される事態となった。鎮火までに約4時間を要し、繁殖業を営んでいた男性の住宅1棟と犬舎2棟が焼失。人にけがはなかったが、