定年後の人生を考えようとすると、「何がやりたいかわからない」と立ち止まってしまう──。【画像】日本特有の「会社人間」「組織人間」に重なって見えるシーンが象徴的な名画その原因は、能力不足でも情熱不足でもない。長年しみついた「会社人間」思考こそが、未来のビジョンをぼんやりさせているのだ。新刊『定年５年前からの「やってはいけない」』より一部抜粋・再構成してお届けする。 「自分探し」の落とし穴にはま