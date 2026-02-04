今季から日本勢2人目となるLIVゴルフメンバー入りを果たした浅地洋佑。昨年は日本ツアー4勝目を挙げ、さらにアジアンツアーの高額賞金大会・インターナショナルシリーズも制覇。充実のシーズンを振り返りつつ、新たな挑戦への意気込みを語った。（取材・構成／齊藤啓介）【写真】日本円で600万円だとか…LIVメンバーの証はダイヤモンド入りのゴールドメダル◇2025年5月の「中日クラウンズ」で日本ツアー4勝目を挙げ、早々にシー