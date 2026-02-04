あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡牛座誰かのためになると感じたら、迷わず行動してみてください。温かい言葉やちょっとした手助けが、相手の心をほっとさせてくれます。あなたの明るい声と、あなたらしい笑顔は、それだけで特別な力を持っています。その温かさが、きっと多くの人を幸せにしてくれるでし