【リビーニョ（イタリア）共同】スノーボード男子ハーフパイプのミラノ・コルティナ冬季五輪代表で、1月に複数箇所の骨折などを負った平野歩夢（TOKIOインカラミ）が4日、全日本スキー連盟を通じ、2連覇が懸かる4大会連続の祭典へ「今まで積み重ねてきたものを信じて、あとは自分らしい滑りをするだけ」とコメントした。スイスで行われた1月17日のワールドカップ（W杯）で板が折れるほど激しく転倒し、顔付近や下半身を強打。