【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、2026会計年度（25年10月〜26年9月）予算の大部分を確保する法案に署名し、成立させた。1月31日から続いていた一部の政府機関閉鎖は解消した。一部はつなぎ予算となっている。