ロジクールは2月3日、、キー入力時の衝撃を吸収し、静音性を高めるガスケットマウント構造を採用したメカニカルキーボード「Alto Keys K98M」（以下、K98M）を発表した。2月26日に発売する。価格はオープンで、直販価格は18,590円。Alto Keys K98M。カラーはグラファイト、オフホワイトの2色K98Mはロジクール製品で初めてガスケットマウント構造を採用したメカニカルキーボード。独自開発の「UniCushion ガスケット」を本体底部に