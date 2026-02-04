俳優、ミュージシャンの相島一之（64）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の解散のやり方に対し疑問を呈し、警鐘を発した。相島は「みんな選挙に行こうね」と衆院選（8日投開票）の投票に行くよう呼びかけた。そして「今回の選挙はノーリターンポイントなのかもしれません。内容も示さずに自分を信任しろと言って解散する首相なんて信じられない。そもそもカルト宗教に蝕まれている政治家たちなんてSFの世界です