1月14日に開催されたフジテレビ番組審議会の議事録概要が公開された。今回は「for the NEXT これからのフジテレビへ 〜残すフジテレビ・変えるフジテレビ〜」をテーマに、委員からテレビの信頼回復への提言が相次いだ。フジテレビ本社＝東京・台場委員からの主な意見は、以下の通り。◯「テレビ＝オールドメディア＝偏向報道」といった図式を受け入れて、ネット上の情報しか信じない人たちが、若い世代を中心に増えている。「オー