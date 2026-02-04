日本テレビ系バラエティ特番『1周回って知らない話 2時間SP』が、きょう4日(19:00〜)に放送。高嶋ちさ子ファミリーへの密着で、姉・未知子さんがモデルデビューする。高嶋ちさ子の姉・未知子さん2年前、人気セレクトショップ「BEAMS」全面協力のもと、未知子さんプロデュースの服などを商品化するプロジェクトがスタート。ダウン症の未知子さんが働く就労支援施設で手作り販売しているぬいぐるみ「らぶらび」を使ったオリジナルグ