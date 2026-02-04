日本テレビ系バラエティ特番『1周回って知らない話 2時間SP』が、きょう4日(19:00〜)に放送。辻希美、東原亜希、加藤夏希の子だくさんママたちが壮絶な過去を告白する。(左から)加藤夏希、辻希美、東原亜希辻は12歳の時にモーニング娘。の4期生として芸能界デビューし、人気絶頂の中、20歳で俳優・杉浦太陽と電撃結婚。子宝に恵まれ、昨年8月には第5子を出産した。その瞬間を自身のYouTubeチャンネルで公開し大きな話題になった。