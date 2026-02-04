日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜 ※一部地域は20:00〜)の「ゴチになります!」新メンバーの倉科カナが、意気込みを語った。初公開した制服は、濃紺のブレザー＆プリーツスカート、爽やかなブルーのシャツ、クラシカルなレジメンタルタイというスタイルだ。倉科カナ――１月１５日のゴチ新メンバー発表後、周りの反応はいかがでしたか？1回戦目にゲストでご出演されていた北村一輝さんから