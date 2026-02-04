Panoptic Media SEOは2025年12月、キャッシュレス決済についての調査結果を発表した。調査は2025年12月、全国の1,000人を対象にインターネットで行われた。○キャッシュレス決済の利用頻度キャッシュレス決済(PayPay、LINE Pay、クレジットカード、Suica/Pasmoなど)をどのくらいの頻度で利用しますか?全体として、回答者の約半数(50.1%)がキャッシュレス決済を週に数回以上利用しており、多くの人にとってキャッシュレス決済がすで